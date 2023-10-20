Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.

Сьогодні, 20 жовтня, в застосунку "Дія" запрацювала нова послуга, за якою можна знайти найближчий до себе "Пункт незламності". Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

"У "Дії" відтепер можна знайти найближчий до себе "Пункт незламності", подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок.

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Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українці відтепер зможуть дізнатися на цій інтерактивній мапі адресу, графік роботи та умови кожного "Пункту незламності". А також відфільтрувати за конкретними потребами — чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.

На мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської. А також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської з міркувань безпеки.

Федоров також анонсував, що згодом планується розширити функціонал послуги. Українці зможуть подивитися фотографії "Пунктів незламності", поставити їм оцінку, залишити відгук тощо.

"Пункти незламності" - що відомо

У листопаді 2022 року через масовані ворожі ракетні удари російських окупантів по українських об'єктах критичної інфраструктури, в Україні виникли серйозні проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням.

Для розв'язання цієї проблеми в Україні розгорнули понад 3 700 "Пунктів незламності" для перебування людей під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. "Пункти незламності" – це спеціально облаштовані місця, де можна, зокрема, зігрітися й підзарядити телефон.

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