Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

У Мінцифри повідомили, що в "Дії" запустили нову послугу, з якою можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення в державному застосунку.

"Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в "Дії". Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні", - повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

За його словами, для цього потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Після чого квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.

Відео дня

Застосунок "Дія" - останні новини

З 20 жовтня в застосунку "Дія" запрацювала нова послуга, за якою можна знайти найближчий "Пункт незламності". З міркувань безпеки послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Пізніше, наприкінці жовтня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що електронні повістки громадянам України через "Дію" не роздаватимуть.

1 листопада в "Дії" повідомили, що тільки з цифровим паспортом у застосунку ніколи не можна було перетнути кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: