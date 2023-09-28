У зв’язку зі спалахом АЧС на частині території Голосіївського району з 27 вересня встановлено карантин.

У Голосіївському районі міста Києва, на території КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", зафіксовано спалах африканської чуми свиней.

Як інформує Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, у зв’язку з цим на частині території Голосіївського району з 27 вересня 2023 року встановлено карантин.

"Так, епізоотичним вогнищем африканської чуми свиней визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства "Конча-Заспа". Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що як у зоні захисту, так і у зоні нагляду заборонено торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

Водночас у зоні захисту також забороняється проводити виставки, ярмарки, базари та інші заходи, які пов’язані з пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати).

Крім того, у приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть проводитись подвірні обходи з метою обліку, виявлення захворілих свиней, підозрілих у захворюванні свиней та загиблих тварин.

"Відповідно до протоколу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМДА карантин може бути знятий через 40 діб після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів за окремим рішенням Комісії", – повідомили у відомстві.

Африканська чума свиней

Високозаразне вірусне захворювання, яке проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Смертність, в залежності від перебігу хвороби, може бути від 50% до 100%. Тварини, які перехворіли та вижили, залишаються довічними вірусоносіями. Для людини африканська чума свиней безпечна.

В травні 2023 року в Україні було зафіксовано новий випадок африканської чуми свиней. Новий випадок захворювання було виявлено на території Ічнянського національного природного парку.

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