Росіяни приходили і робили те, що хотіли, констатував фахівець з техніки безпеки.

Земляні роботи у "Рудому лісі" були не єдиним легковажним вчинком окупантів у зоні відчуження.

Про це в коментарі The New York Times розповів головний інженер з техніки безпеки Валерій Семенов.

За його словами, російські військові задіяли офіцерів атомної, біологічної та хімічної частин, а також експертів "Росатома".

Проте російські ядерники, схоже, не мали впливу на командування армією.

Рашисти більше переймалися штурмом Києва, а після невдачі використали Чорнобиль як шлях повернення у Білорусь.

"Вони приходили і робили те, що хотіли", - висловився інженер.

Експертам відомо про випадок, коли російський солдат з підрозділу ядерного захисту взяв голими руками джерело радіоактивного Кобальта-60 на одному зі складів ядерних відходів, піддавши себе неймовірній дії радіації.

Що сталося з чоловіком – він не знає.

Як писав УНІАН, 6 квітня з'явилось відеопідтвердження того, що російські загарбники не тільки робили окопи у "Рудому лісі", а й там фактично жили.

Що передувало

Інформація про те, що окупанти намагаються "закріпитися" у Рудому лісі, з’явилась після того, як росіяни захопили Чорнобильську АЕС.

Експерти підтверджували, що у зв’язку з цим рашисти можуть отримати велику дозу опромінення.

Згодом Генштаб ЗСУ інформував, що на території республіки Білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розмістили "поранених" військовослужбовців збройних сил РФ, які дістали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні.

31 березня росіяни повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС.

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