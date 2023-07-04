Загалом, вдалося врятувати майже 300 диких тварин, яких після теракту на Каховській ГЕС течією прибило до чорноморського узбережжя.

Стало відомо, які тварини припливли вцілілими до Одеси з Херсонщини після підриву дамби Каховської ГЕС, який стався 6 червня. Про це на брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса" розповів директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

За його словами, в першу чергу йдеться про дрібних тварин. Зокрема, рідкісних червонокнижних тритонів. "Загалом, ми врятували майже 300 диких тварин, які допливли до Одещини. Серед них - понад сотні дунайських тритонів - рідкісні тварини, занесені у Червону книгу України. Херсонська популяція - дуже унікальна. Насправді, їх "прибуло" значно більше, але, на жаль, їх основна маса вже загинула, а ті, що залишаються зараз в морі - приречені теж, бо це - прісноводна тварина", - розповів Бєляков.

За його словами, вцілілих тритонів та низку інших тварин одеські фахівці згодом, коли буде можливість, повернуть до Херсонщини.

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Він додав, що серед вцілілих тварин є ондатри, озерні жаби, вужі та водяні черепахи. "Цих тварин можна випустити на Одещині, вони мешкають і у нашому регіоні", - розповів фахівець.

Він нагадав, що військові передали до зоопарку трьох цуценят єнотовидного собаки, яких доведуть у зоопарку до тями та відпустять у дику природу.

Найкрупніший "переселенець" - самиця плямистого оленя, яку врятували військові моряки. "Вона припливла на Одещину на плавневому острівці. Була в дуже поганому стані - виснажена та перелякана. Нашим ветеринарам довелося докласти багато зусиль. Зараз з нею все гаразд. Ми її також будемо повертати в природне середовище", - розповів Бєляков.

Підрив Каховської ГЕС - головне

У ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Сталася техногенна катастрофа - штучна повінь зірвала тисячі тонн грунту разом зі всіма живими істотами та течією їх понесло до Чорного моря.

До Одещини почало прибивати трупи загиблих тварин, а деяких вдалося врятувати. Серед них - два свійських собаки, цуценя єнотовидної собаки, ондатри, тритони тощо.

Також повідомлялося, що у передмістя Одеси "припливла" самка оленя. Усі ці тварини потрапили до Одеси на острівцях - плавневих, з уламків меблів тощо. Місцеві мешканці рятували бідолашних тварин.

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