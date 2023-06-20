На окупованих територіях залиті водою ще 17 населених пунктів.

Станом на ранок на Херсонщині та Миколаївщині залишаються підтопленими внаслідок підриву росіянами Каховської дамби 23 населених пункти, з яких 17 - на непідкотрольних на цей час Україні територіях.

Такі дані оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій, зазначаючи, що на ранок 20 червня продовжується поступове зниження рівня води в постраждалих областях.

Зокрема, у Херсонській області наразі її показник становить 0,31 метра, з початку доби рівень знизився на 8 сантиметрів.

"Підтопленими лишаються 4 населених пункти (818 будинків) на правому березі річки Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів", - інформують рятувальники.

Від початку робіт рятувальники ДСНС відкачали понад 156 тисяч тонн води з 572 будинків і підвалів. У зв'язку з припиненням централізованого водопостачання в підтоплені населені пукнти за вчора доставлено понад 47 тонн води для громадян, а з початку робіт 489 тонн води та 36 тисяч 597 кілограмів продуктів харчування та першої необхідності.

На Миколаївщині станом на 08:00 20 червня залишаються частково підтопленими 8 городів в 4 населених пунктах Баштанського району.

19 червня підрозділами ДСНС проводилися роботи по відкачуванню води в 9 населених пунктах з 14 домоволодінь. Всього з початку робіт відкачано воду з 159 домоволодінь.

Щодо водопостачання повідомляється, що відучора фахівці ДСНС задіяли цистерну аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС Миколаївщини, за допомогою якої заповнено резервуари, що встановлені органами влади у місті Снігурівка.

Підрив росіянами Каховської ГЕС - наслідки

Як повідомляв УНІАН, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вчора інформував про найближчі перспективи відновлення водопостачання після підриву Каховського водосховища. Зокрема, водопостачання у найбільш постратраждалий через підрив Каховської ГЕС херсонський мікрорайон Острів планується відновити вже найближчими тижнями. Так, міська влада сподівається, що подачу технічної води вдасться забезпечити вже на цьому тижні, а через кільк аднів її можна буде вживати як питну.

Щодо північної частини області, то за його інформацією, п’ять територіальних громад мають проблему з водою через осушення Каховського водосховища. Зараз міська влада відновлює там роботу свердловин для забезпечення мешканців водою.

Відомо, що через підрив 6 червня Каховської ГЕС також частково постраждала Дніпропетровська область в Україні. Повідомлялось, зокрема, що через через критичне падіння рівня води у водосховищі зупинена робота двох найбільших водоканалів Нікопольського району.

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