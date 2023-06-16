На думку експертів, попередні висновки вказують на сценарій, при якому Росія заклала там вибухівку.

Співробітники міжнародної юридичної фірми з прав людини Global Rights Compliance вважають, що найімовірніше, за підривом Каховської ГЕС стоїть Росія.

Як повідомляє Sky News, юристи відвідали Херсонську область 10 та 11 червня з командою Міжнародного кримінального суду та Генеральної прокуратури України. Вони зазначають, що попередні висновки вказують на сценарій, за якого Росія заклала вибухівку на цьому місці.

Зокрема, старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хан заявив, що висновок про те, що дамба була підірвана за допомогою заздалегідь закладеної вибухівки російською стороною, "має ймовірність більше 80%".

Також експерти відкинули теорію про те, що катастрофа могла бути викликана тільки безгосподарністю.

Підрив Каховської ГЕС - розслідування

6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до підтоплення величезних площ, економічних втрат та екокатастрофи.

При цьому Росія звинуватила в підриві дамби українську владу, хоча всі докази вказують саме на Росію.

Зокрема, як зазначали в Міноборони, слідів потужних поверхневих вибухів на сусідніх об'єктах зруйнованої греблі не зафіксовано, що свідчить про спрацьовуванні вибухового пристрою саме всередині об'єкта. Також зазначалося, що доступ до станції був тільки у російських окупантів, а сама ГЕС проектувалася з урахуванням стійкості до ракетних ударів зовні.

Як зазначали в Міноборони, росіяни підірвали ГЕС з метою уповільнити український контрнаступ на запорізькому напрямку. Хоча, як зазначали західні ЗМІ, це допоможе їм лише ненадовго.

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