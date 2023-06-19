Очікується, що на цьому тижні мешканці Херсонського мікрорайону "Острів" отримають технічну воду через систему водопостачання, а ще за кілька днів - питну.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про найближчі перспективи відновлення водопостачання після підриву Каховського водосховища.

У своєму відеозверненні він повідомив, що зараз ведеться робота щодо доступу до питної води як жителів раніше затоплених територій, так і північної частини регіону, де виникли проблеми через осушення Каховського водосховища.

"Щодо підтоплених районів. Є важливе "але". Воду не можна подати без нормальної роботи каналізації, а оскільки станції затоплені, потрібен час на осушення та спад рівня води. Сподіваємось, що невпинна робота відповідних служб забезпечить технічною водою мешканців мікрорайону "Острів" вже на цьому тижні. Ще через 2-3 дні після цього воду можна буде вживати як питну", - сказав Прокудін.

Щодо північної частини області, то за його інформацією, п’ять територіальних громад мають проблематику з водою через осушення Каховського водосховища. "Зараз пропрацьовуємо і відновимо деякі свердловини. Шукаємо місце під ще 54 свердловини. І тоді все буде в порядку", - поінфорумвав він.

Голова ОВА додав, що рівень води в області продовжує знижуватись і наблизився вже до позначки 40-60 см, а це стандартний рівень, характерний для цієї пори року.

Підрив Каховської ГЕС та його наслідки

6 червня Каховська ГЕС була підірвана окупантами. Десятки населених пунктів на півдні України були затоплені.

Повідомлялось, зокрема, що через через критичне падіння рівня води у водосховищі зупинена робота двох найбільших водоканалів Нікопольського району.

На 14 добу після теракту на Каховській ГЕС триває ліквідація його наслідків. Досі залишається підтопленими низка населених пунктів, зокрема близько 800 будинків на Херсонщині.

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