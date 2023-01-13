До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздилися біля "Академіка Вернадського".

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" розповіли, що за останні 11 років кількість гнізд субантарктичних пінгвінів на їхньому острові зросла більш ніж в 6 разів.

Як йдеться в повідомленні станції на сторінці у Facebook, до 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздилися біля "Академіка Вернадського".

"Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез, де розташована станція. Нагадуємо, що в ті часи морози, зареєстровані в цій місцевості, доходили до позначки -20 С⁰ і нижче. Через наявність криги вони не могли ефективно полювати і обирали території північніше, де крига не застоювалася", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Натомість, пояснюють вчені, у зв’язку з потеплінням в районі Західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни ринули на південь.

Перші їхні гнізда з’явилися у 2007 році на мисі Марина-Пойнт поблизу станції. З 2011 року до 2022 року кількість гнізд субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез зросла більш ніж в 6 разів (220 гнізд в 2011 році порівняно з 1434 гніздами в 2022 році). 2020 рік став рекордним – майже 1800 гнізд.

При цьому, за словами полярників, торік через велику сніжність навесні, коли місця гніздування в низинах стали непридатними, та ростом своєї ж чисельності пінгвіни стали "скелелазами". Вони оселилися на колись недосяжних для них скелях в районі Пінгвін-Пойнта, а також на куполі Говорухи – домінівній височині острова. Так ці птахи значно розширили ареал свого проживання. Така ж ситуація і цього року.

"Зі збільшенням кількості пінгвінів наш Галіндез почав змінюватися на очах. Експансія миловидних створінь призводить до накопичення значних кількостей посліду, що вижигає різноманітну до того рослинність та призводить до її збіднення. Проте, якщо знову температури будуть падати, органіка, яку пінгвіни залишили, поступово розкладеться і дасть життя новому, ще різноманітнішому угрупованню. Так працює конвеєр передачі органічної речовини з морського середовища до наземного, так повільно на голих скелях можуть формуватися зелені "сади" Антарктики", – йдеться в повідомленні.

Науковці констатують, що зміна кількості популяції субантарктичних пінгвінів наразі є однією з небагатьох чітко задокументованих реакцій природи на останні зміни клімату в регіоні. Тому це питання перебуває в епіцентрі уваги українських вчених.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

У середині вересня 2022 року субантарктичні пінгвіни почали масово повертатися до станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Тоді біологи 27-ї Української антарктичної експедиції нарахували понад тисячу пінгвінів на острові Галіндез, а безпосередньо біля станції – близько 100.

Перші яйця цього року пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" знесли на початку листопада, а вже на початку грудня з'явилися перші пташенята.

Вас також можуть зацікавити новини: