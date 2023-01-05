Субантарктичні пінгвіненята народилися біля української антарктичної станції на початку грудня 2022 року.

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали, як нині виглядають малюки субантарктичних пінгвінів, які народилися на початку грудня 2022 року.

"Друзі, пригадуєте перших субантарктичних пінгвінят цього сезону, що народилися на нашому острові на початку грудня? Вони були такі маленькі, незграбні і сіренькі. А тепер погляньте, які вони вже пузанчики! Зараз їм майже місяць. Сірий пушок став біло-сірим, а зовсім скоро малюки почнуть линяти та змінювати його на пір'я, як у дорослих", – розповіли науковці на своїй сторінці у Facebook.

За їхніми словами, нині пташенята ще лишаються в гнізді. Годують їх по черзі батьки наловленим в океані крилем.

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"Щоб попоїсти, пінгвінята залазять дзьобиком тату чи мамі в рот, а той "постачає" зі стравоходу порції "смаколиків". Збоку це іноді може виглядати так, ніби дорослий пінгвін намагається проковтнути малого", – жартують українські полярники.

Українські полярники на антарктичній станції "Академік Вернадський"

Єдина українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Станція працює постійно, а її головне призначення – проведення наукових досліджень в Антарктиді. Серед іншого вона є метеорологічною та географічною обсерваторією.

Станція була заснована британцями в 1947 році та тоді мала назву "Фарадей". У лютому 1996 року вона була передана Україні за символічну плату один фунт стерлінгів та перейменована на честь українського вченого, академіка Володимира Вернадського.

Нині на станції працює вже 27-ма Українська антарктична експедиція, яка зуміла дістатися до станції у середині квітня 2022 року попри початок війни в Україні, щоб змінити там своїх попередників.

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