Як зазначають науковці, популяція імператорських пінгвінів залежить від льоду, який щороку зменшується, зокрема, через нагрівання світового океану.

В Антарктиді внаслідок глобального потепління і рекордно низького рівня льоду загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів.

Дослідження визначило, що наприкінці минулого року глобальне потепління призвели до "катастрофічного збою в динаміці розмноженні цих тварин", повідомляє The Guardian. Вчені вивчили супутникові знімки, зроблені в період з жовтня по грудень 2022 року і виявили, що у певний період на материку до рекордно низького рівня впала кількість антарктичного льоду.

За оцінками фахівців, в той період могло загинути близько 7 тис. пташенят пінгвінів, які на той момент не мали водонепроникного пір’я. "Якщо у цьому віці пташенята занурюються у воду, то вони тонуть, а якщо перебувають на кризі, то найімовірніше замерзнуть", – сказав дослідник Британської антарктичної служби і автор дослідження Пітер Фретвелл.

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Як пояснила наукова співробітниця Австралійського антарктичного відділу Барбари Вінеке, у період до жовтня пташенята перебувають в так званих "яслах", поки обоє їхніх батьків ловлять рибу. "Пташенята ще не мають пухового оперення. Якщо лід під ними тане і вони падають у воду, то гинуть", – додала Вінеке.

Як зазначають науковці, популяція імператорських пінгвінів залежить від льоду, який щороку зменшується, зокрема, через нагрівання світового океану.

Лід вже розтанув на території довжиною близько 1,5 тис. км і через це, починаючи з 2018 року, могло загинути 30% з відомих 62 колоній імперських пінгвінів в Антарктиді.

Імператорські пінгвіни

Вчені виявили нову колонію імператорських пінгвінів в Антарктиді з космосу, використовуючи технологію супутникового картографування. Колонія на мисі Верлегер у Західній Антарктиді, в якій проживає 500 птахів, була ідентифікована за плямами гуано (залишки посліду морських птахів, що розклалися природним чином, - УНІАН) пінгвінів.

Для розмноження цим птахам потрібен морський лід, і їх часто можна зустріти в крижаному кліматі, коли температура опускається до -60°C. Зазначається, що цей вид особливо вразливий до втрати морського льоду, який, як очікується, зменшиться через зміну клімату.

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