На континенті знаходиться близько 100 видів мохів, які не видно в інші пори року.

Антарктида влітку зеленіє. На континенті є рослини, хоча їх й небагато, а також близько сотні видів мохів.

Про це повідомили в Національному антарктичному центрі.

Вчені відзначили, що на континенті є два види судинних рослин – антарктичний щучник і перлинниця, а також близько 100 видів мохів. Саме мохи зберігають свій зелений колір протягом усього року, але їх зазвичай не видно через сніг. Серед них порівняно великі, як зозулин льон або енкаліпта, або надзвичайно дрібні, що мешкають між пагонами великих мохів – печіночники.

"Влітку в найбільш захищених гротах і щілинах можна побачити зеленіючі мохи, які, ймовірно, пам'ятають колишню зелену Антарктиду. Адже колись цей континент був частиною Південного суперконтиненту Гондвана. Його клімат був тоді рівномірно теплий і вологий. Протягом довгого часу Гондвана була покрита лісами з деревистої насіннєвої папороті глосоптериса. Ці ліси населяли переважно коловодні рептилії - листрозаври, знайдені в декількох точках Антарктики. Вони були розміром з собакою і вели життя, подібне сучасним гіпопотамам, але належали до звіроподібних ящерів. Їх залишки також знайдені в Африці та Індії, що підтверджує існування єдиного праконтиненту. Зараз з таненням льодовиків з'являється можливість знайти ще викопні рештки тієї зеленої Гондвани", - йдеться в повідомленні.

Українські вчені вивчають динаміку стану мохових банків, збільшення популяцій щучника та перлинниці, а також реакцію наземних екосистем на зміну клімату в Антарктиді за динамікою розростання рослинності.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому на українській станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд. Температура піднялася до + 12,7°. Вчені пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної річки", посиленим ефектом "гірського фена".

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