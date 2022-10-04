Жінки проведуть на станції Порт-Локрой на острові Гуд'є п'ять місяців.

Чотири жінки були обрані для управління одним з найхолодніших і найвіддаленіших поштових відділень у світі, розташованим на станції Порт-Локрой на острові Гудьє в Антарктиді.

Також в їхні обов'язки входитиме підрахунок папуанських пінгвінів, що живуть на острові. та управління найвіддаленішим у світі музеєм, повідомляє Sky News.

Команда протягом п'яти місяців буде жити при мінусових температурах і майже постійному денному світлі в відданому регіоні, де навіть немає водопроводу або туалету зі змивом.

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Зокрема, вчена Люсі Бруццоне буде керівником бази, координуючи дії команди і відвідування острова кораблями. Раніше вона вже мала досвід роботи на норвезькому архіпелазі Шпіцберген у складі арктичної експедиції.

Геолог Клер Баллантайн на острові паралельно буде працювати поштмейстером, вручну обробляючи близько 80 тисяч листівок, які щорічно відправляються через сайт музею в більш ніж 100 країн.

За підрахунок пінгвінів відповідатиме біолог Майрі Хілтон, а Наталі Корбетт, яка більше десяти років пропрацювала в роздрібній торгівлі, візьме на себе управління сувенірним магазином. Заради цієї поїздки вона навіть відмовилася від медового місяця зі своїм новоспеченим чоловіком.

Протягом перших 10 тижнів роботи на острові разом з командою також буде працювати постійна співробітниця UKAHT Вікі Інгліс, для якої це вже не перша експедиція в Порт-Локрой.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що до української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді почали масово повертатися субантарктичні пінгвіни, також відомі як папуанські пінгвіни.