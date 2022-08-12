Деякі замети сягнули п’яти метрів заввишки.

На українській полярній станції "Академік Вернадський" вже близько тижня не вщухають хуртовини й станцію постійно засипає снігом. Нині висота сніжного покриву на острові Галіндез, де знаходиться станція, становить понад 2,2 м, а деякі замети сягнули п’яти метрів.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зокрема, один такий кучугур утворився прямо біля входу до "Вернадського", тож тепер кухар Олег Курус може виходити на вулицю зі свого робочого місця на другому поверсі прямо через балкон.

Як повідомляється, інтенсивний снігопад створив на станції справжню зимову казку, але добряче додав полярникам роботи. Сніг намагаються оперативно розчищати всією командою, адже підвищення температури до +1°С робить його надзвичайно важким і в умовах Антарктики швидко перетворює на кригу.

"Під час минулого прибирання посилився вітер, почався переохолоджений дощ, який намерзав шаром льоду на дротах, обладнанні, станції, снігу та навіть на куртках полярників! Але оскільки заметілі тривають, то ожеледь вже вкривається новим шаром снігу", - розказала метеоролог 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

Нагадаємо, раніше країнські полярники зі станції "Вернадський" опублікували знімки зоряного неба. Таке буває вкрай рідко, адже небо над Антарктикою найчастіше затягнуто хмарами.

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