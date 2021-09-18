Клімат змінювався протягом усієї історію Землі, однак він ніколи не змінювався настільки швидко.

Зміни клімату в найближчі десятиліття можуть перетворити південь України на суцільну пустелю, а унікальні родючі чорноземи будуть втрачені.

Про це розповів український директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, пише "Україна 24".

За його словами, клімат змінювався протягом усієї історію Землі, однак він ніколи не змінювався настільки швидко.

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"В Україні є така чудова екзотична місцина, називається Олешківські піски – маленький фрагмент пустелі в Херсонській області. Там люблять ганяти на джипах, там навіть верблюдів завели для туристів. Поки це маленький клаптик, це дуже прикольно, це екзотика. А проблема в тому, що це утворення не є природним. На місці цих Олешківських пісків були родючі чорноземи, типовий український степ... Буквально за кілька десятиліть через неправильне розорювання і висихання там утворилась отака пустеля. Ми зараз стоїмо перед загрозою і, власне, перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України. Все те, що є степовою зоною, через 30 років може бути такими Олешківськими пісками", - заявив Дикий.

Він зазначив, що південь України завжди був посушливим, адже кількість опадів там була на межі потреби для сільськогосподарських земель, "а тепер ця межа дуже сильно зсувається".

"Там було посушливо, а стає ще в рази посушливіше. Крім того, дуже посилюється вивітрювання... Води стає менше, вона висихає, і сухий ґрунт піддається значно сильнішому, ніж раніше, вітровому навантаженню... Зараз наші чорноземи підійматися вітрами й виносяться. Швидкість цього процесу така, що ми їх реально можемо втратити за 20 років, якщо нічого з цим не робити", - сказав Дикий.

При цьому науковець зауважив, що підняття рівня світового океану і можливі підтоплення України - це далека перспектива.

"А от опустелювання у двох його проявах, тобто зменшення кількості води й вивітрювання ґрунтів, це перспектива найближчих 10-20 років. Це те, з чим треба боротися вже", - підкреслив Дикий.

Як повідомляв УНІАН, згідно з новою доповіддю ООН, пандемія COVID-19 не уповільнила процес зміни клімату, а викиди вуглекислого газу швидко відновлюються після тимчасового спаду через економічне уповільнення та не наближаються до цілей скорочення. Концентрація парникових газів у атмосфері продовжує залишатися на рекордно високих рівнях, що призведе до небезпечного потепління планети. Підвищення глобальної температури посилює руйнівні екстремальні погодні умови в усьому світі, що поступово впливає на економіку та суспільство.

Начальник Дніпропетровського регіонального гідрометцентру Василь Гринчак вважає, що в наступні 50-100 років в Україні ставатиме тільки тепліше. Це принесе спекотне та сухе літо, яке може стати майже на місяць довшим.

Через зміну клімату в Україні вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, при цьому звичні нам - пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі. Також дедалі частіше трапляються повені й смерчі.

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Автор: Олександр Топчій