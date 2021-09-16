У першій половині 2021 року глобальні викиди СО2 вже були на тому ж або вищому рівні, що й за аналогічний період 2019 року.

Пандемія COVID-19 не уповільнила процес зміни клімату, а викиди вуглекислого газу швидко відновлюються після тимчасового спаду через економічне уповільнення та не наближаються до цілей скорочення.

Про це йдеться в новій доповіді ООН "United in Science 2021", оприлюдненій 16 вересня, повідомляє Всесвітня Метеорологічна організація (ВМО). У ній представлені останні наукові дані та висновки, пов'язані зі зміною клімату.

Зазначається, що концентрація парникових газів у атмосфері продовжує залишатися на рекордно високих рівнях, що призведе до небезпечного потепління планети.

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Підвищення глобальної температури посилює руйнівні екстремальні погодні умови в усьому світі, що поступово впливає на економіку та суспільство. Так, середня глобальна температура за останні п'ять років була однією з найвищих за всю історію. Зростає ймовірність того, що протягом наступних п'яти років температура перевищить поріг на 1,5° за Цельсієм вище доіндустріального рівня.

Згідно зі звітом, навіть із амбітними діями щодо уповільнення викидів парникових газів рівень моря продовжуватиме зростати та загрожувати низинним островам та прибережному населенню в усьому світі.

Зазначається, що середній глобальний рівень моря піднявся на 20 см з 1900 по 2018 рік і це зростання прискорилося в період з 2006-2018 роках. Експерти прогнозують, що навіть попри скорочення викидів середній глобальний рівень моря може піднятися на 0,3-0,6 метра до 2100 року та на 0,3-3,1 метра до 2300 року.

"Це критичний рік для кліматичних дій... Ми все ще дуже далеко від досягнення цілей Паризької угоди. Цього року спостерігається відновлення викидів викопного палива, продовжує зростати концентрація парникових газів й екстремальних погодних явищ, спричинених людиною, які вплинули на здоров'я, життя та засоби до існування на кожному континенті. Якщо не буде негайного, швидкого та масштабного скорочення викидів парникових газів, обмеження потепління до 1,5°C буде неможливим і призведе до катастрофічних наслідків для людей та планети, від якої ми залежимо", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Згідно зі звітом, концентрація основних парникових газів - вуглекислого газу (CO2), метану (CH4) та оксиду азоту (N2O) продовжували зростати у 2020 році та першій половині 2021 року. Загальне скорочення викидів у 2020 році, імовірно, зменшило щорічне зростання атмосферних концентрацій парникових газів, але цей ефект був занадто малим, щоб відрізнити його від природних змін. Скорочення метану в атмосфері в короткостроковій перспективі може підтримати досягнення Паризької угоди. Утім, це не зменшує потреби у значному, швидкому та стабільному скороченні викидів CO2 та інших парникових газів.

У звіті ООН зазначається, що викликана коронавірусом криза лише на короткий час зменшила глобальні викиди.

Викиди СО2 від викопного палива - вугілля, нафти, газу - досягли максимуму в 36,64 гігатонни у 2019 році, а потім через пандемію COVID-19 відбулося падіння на 1,98 гігатонни у 2020 році. За попередніми оцінками, у січні-липні 2021 року глобальні викиди в енергетичному та промисловому секторах вже були на тому ж рівні або вище, ніж за аналогічний період допандемічного 2019 року, тоді як викиди від автомобільного транспорту залишалися приблизно на 5% нижчими. За винятком авіації та морського транспорту, глобальні викиди були приблизно на тому ж рівні, що й у 2019 році.

"Цей звіт показує, що поки що у 2021 році ми не рухаємося в правильному напрямку", - сказав генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Згідно з даними ВМО, середня глобальна середня температура поверхні Землі за період з 2017 по 2021 рік (за даними до липня) є однією з найвищих за всю історію спостережень, і є на 1,06-1,26°C більшою за доіндустріальні показники.

У звіті наголошується, що до нагрівання атмосфери, океану й суходолу призвела діяльність людини. Антропогенні зміни клімату вже збільшили частоту та інтенсивність багатьох екстремальних погодних і кліматичних явищ в усіх регіонах світу. У 2021 році були зафіксовані руйнівні екстремальні погодні та кліматичні події, які проявлялися в надзвичайній спеці в Північній Америці й паводках у Західній Європі.

За прогнозом, щорічна глобальна середня температура поверхні Землі може зрости до 1,8 градуса до 2025 року.

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Існує 40% ймовірність того, що середня глобальна температура протягом одного з наступних п'яти років буде щонайменше на 1,5°C теплішою, ніж у доіндустріальний період. Також протягом 2021-2025 років регіони у північних широтах та в Африці південніше Сахари, імовірно, будуть вологішими, ніж у недавньому минулому.

За словами генсека ООН Гутерреша, усі країни мають домогтися нульових викидів до 2050 року і підготувати для досягнення цього надійні, довгострокові стратегії.

"Ми хочемо, щоб всі країни представили більш перспективні програми по скороченню викидів парникових газів на 45% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2010 року", - заявив Гутерреш.

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Автор: Олександр Топчій