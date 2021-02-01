Дослідники проаналізували зразки відкладень з Середземного моря за останні 160 тис.років.

Міжнародна група вчених підтвердила, що більша частина пустелі Сахара кілька тисяч років тому була покрита рослинністю.

Читайте такожПостраждає третина населення: вчені прогнозують нові катаклізми через спекуПричиною появи найбільшої пустелі на землі фахівці називають періодичні кліматичні зміни, йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience, передають Вищі технології.

Дослідники проаналізували зразки відкладень з Середземного моря за останні 160 тис.років, і змоделювали кліматичні зміни, що відбуваються за цей період. Шари мулу на дні моря містять залишки рослин, які росли на Африканському континенті, а також раковини древніх молюсків, за якими можна реконструювати кліматичні умови в минулому.

Виявилося, що невеликі зрушення в орбіті Землі, а також збільшення і зменшення обсягу полярних крижаних щитів зумовили чергування вологих фаз з великою кількістю опадів і тривалими періодами посухи. Вологі періоди зазвичай тривали 5 тис. років, а родючі умови охоплювали територію від Північної Африки до узбережжя Середземного моря.

Зміни клімату призвели до різких змін в умовах життя людей, що, можливо, як припускають вчені і стало причиною великих міграцій в районі Сахари.

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Автор: УНІАН