Під час ранкових обстрілів Київщини 10 жовтня 2022 року травмувався лев із "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals".
Про це йдеться в повідомленні зоозахиснлї організації UAnimals на сторінці в Facebook.
"Це Брецель – лев, який зараз перебуває тимчасово в Центры порятунку диких тварин. Під час сьогоднішньої атаки на Київ він дуже злякався гучних вибухів та, намагаючись врятуватись, побився об вольєр. Росія дотягує свої брудні руки до кожного з нас: людей, домашніх та свійських тварин, диких звірів. Проте ми віримо, що це світове зло буде дуже скоро покаране", – йдеться в повідомленні.
Ракетний удар по Київській області сьогодні – найважливіші новини
Вранці 10 жовтня 2022 року Росія здійснила масовану ракетну атаку по населених пунктах України. Під удар, зокрема, потрапили Київська область та Київ.
Ворог поцілив у критичну та цивільну інфраструктуру регіону. Зафіксовані руйнування, під завалами знаходилися люди. Також є жертви та постраждалі.
Крім того, в Києві та області частково відсутнє електропостачання.