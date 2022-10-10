Під час сьогоднішньої атаки на Київ тварина дуже злякалася гучних вибухів та, намагаючись врятуватись, побилася об вольєр.

Під час ранкових обстрілів Київщини 10 жовтня 2022 року травмувався лев із "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals".

Про це йдеться в повідомленні зоозахиснлї організації UAnimals на сторінці в Facebook.

"Це Брецель – лев, який зараз перебуває тимчасово в Центры порятунку диких тварин. Під час сьогоднішньої атаки на Київ він дуже злякався гучних вибухів та, намагаючись врятуватись, побився об вольєр. Росія дотягує свої брудні руки до кожного з нас: людей, домашніх та свійських тварин, диких звірів. Проте ми віримо, що це світове зло буде дуже скоро покаране", – йдеться в повідомленні.

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Ракетний удар по Київській області сьогодні – найважливіші новини

Вранці 10 жовтня 2022 року Росія здійснила масовану ракетну атаку по населених пунктах України. Під удар, зокрема, потрапили Київська область та Київ.

Ворог поцілив у критичну та цивільну інфраструктуру регіону. Зафіксовані руйнування, під завалами знаходилися люди. Також є жертви та постраждалі.

Крім того, в Києві та області частково відсутнє електропостачання.

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