В області можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням.

На Київщині під завалами зруйнованих внаслідок ракетного удару будинків перебувають люди.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Прильоти в трьох районах області – удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі – люди знаходяться під завалами", – зазначив він.

Відео дня

За словами Кулеби, на місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей.

"В області працює ППО. Кількість збитих ракет уточнюється", – додав він.

Також голова ОВА уточнив, що можливі перебої зі зв'язком, електрикою та водопостачанням.

"Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою. Будьте в укриттях, не фотографуйте та не знімайте місця ураження", – зауважив Кулеба.

Ракетний удар по Київщині

Вранці, 10 жовтня 2022 року, Росія влаштувала масовану ракетну атаку по містах України. Під удар потрапила, зокрема, Київська область.

У столиці зафіксували вибухи в Шевченківському районі. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі. Одна з ракет впала на вулиці Володимирській біля пам'ятника Грушевському. Удар припав по дорозі, де в цей момент знаходилися цивільні автомобілі.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено вікна будівлі центрального залізничного вокзалу в Києві. Висадка і посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які одночасно виконують роль укриття.

Через вибухи всі підземні станції метро Києва працюють як укриття. Рух поїздів по червоній лінії призупинено.

Вас також можуть зацікавити новини: