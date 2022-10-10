Унаслідок ранкових обстрілів Київщини загинула одна людина, ще 10 - дістали поранення.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Більше п’яти годин тривала повітряна тривога. Внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства", - зазначив він.
За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула.
Він також нагадав, що на Київщині відбудуться планові вимкнення електропостачання, про які попереджатимуть заздалегідь.
"Наразі готується графік вимкнень", - уточнив Кулеба.
Ракетний удар по Київській області сьогодні – найважливіші новини
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