Влада готує графік планових вимкнень електропостачання.

Унаслідок ранкових обстрілів Київщини загинула одна людина, ще 10 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Більше п’яти годин тривала повітряна тривога. Внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства", - зазначив він.

Відео дня

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула.

Він також нагадав, що на Київщині відбудуться планові вимкнення електропостачання, про які попереджатимуть заздалегідь.

"Наразі готується графік вимкнень", - уточнив Кулеба.

Ракетний удар по Київській області сьогодні – найважливіші новини

Вранці 10 жовтня РФ влаштувала масовану ракетну атаку по населених пунктах України. Під удар, зокрема, потрапила Київська область.

Ворожі "прильоти" були у трьох районах регіону - ворог поцілив у критичну та цивільну інфраструктуру. Є руйнування, під завалами знаходилися люди.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомляв, що Росія сьогодні зранку запустила по Україні 75 ракет, 41 з них знешкодили українські системи протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: