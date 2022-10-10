Критичні об’єкти соціальної сфери повністю забезпечуватимуть електроенергією.

Через російські ракетні удари відключення електроенергії для побутових споживачів і підприємств в Київській області триватиме дві години.

Про це повідомляє прес-служба "ДТЕК Київські електромережі"

Зазначається що для збереження цілісності енергосистеми НЕК "Укренерго" прийняла рішення про тимчасове обмеження електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів у Київській області.

Відео дня

"Критичні об’єкти соціальної сфери – лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо – забезпечуються електроенергією в повному обсязі. Для збалансування енергосистеми країни, очікується що тривалість відключень буде близько 2-х годин", – йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що ранком 10 жовтня Росія завдала ракетного удару по низці об'єктів енергетичної інфраструктури столиці та області.

Зі своєї сторони, енергетики "ДТЕК Київські регіональні електромережі" спільно з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

Ракетний удар по Україні сьогодні – найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти здійснили атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях та Києві. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Від сьогоднішніх обстрілів російських окупантів у столиці загинули 5 людей, 51 особа постраждала, з них 42 госпіталізовані.

В Офісі президента закликали українців сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

Вас також можуть зацікавити новини: