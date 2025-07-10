Її побачили під час польових робіт.

У Чорнобильській зоні відчуження знайшли рідкісну мишівку лісову. Ця тварина занесена до Червоної книги України.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, її виявили під час польових робіт співробітники Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.

Мишівка нагадує лісову мишу, але має набагато довший хвіст. Цей вид має більш вразливий статус і занесений до Європейського Червоного списку (вид з найменшим рівнем загрози), Бернської конвенції (підлягає особливій охороні) та директиви Європейського Союзу "Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори":

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"Така "знахідка" ще раз підтверджує високу природоохоронну цінність території Заповідника та важливість подальших досліджень і моніторингу біорізноманіття у зоні відчуження".

Які тварини живуть у Чорнобильській зоні

Як відомо, на території Зони відчуження давно живуть коні Пржевальського. Нещодавно науковці розповіли про одинака, який, ймовірно, залишив табун і живе окремо від інших.

У червні повідомлялося про загибель іншого коня Пржевальського - тварина підірвалася на вибуховому пристрої, залишеному окупаційною армією Російської Федерації.

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