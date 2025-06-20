Це сталося неподалік кордону.

На вибуховому пристрої російських загарбників підірвався кінь Пржевальського, який жив у Чорнобильській зоні відчуження.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі, того дня їхні працівники почули вибух неподалік кордону. Вони знайшли понівечене тіло коня біля одного з покинутих лісових маршрутів, де раніше були позиції загарбницьких військ Російської Федерації:

"Цей трагічний випадок підкреслює довготривалі наслідки військової агресії: навіть після відступу російських військ смертельна небезпека залишається, загрожуючи не лише диким тваринам, а й людям".

У службі нагадують, що територія Чорнобильської зони закрита для відвідування. В прикордонні з Білоруссю систематично проводять інженерне облаштування, встановлюючи міни та зводячи інженерні загородження.

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Масштаби мінування України

Як відомо, Україна є однією з найбільш забруднених територій у світі за ступенем забруднення вибухонебезпечними предметами, зокрема мінами, внаслідок російської агресії.

Ще у травні 2023 року в Міністерстві оборони повідомяли, що фахівцям треба буде обстежити на предмет замінування понад 170 тисяч кв км територій країни.

Минулого року міністерство економіки уклало угоду з американською технологічною компанією Palantir, яка розробляє програмне забезпечення аналізу даних.

Повідомлялося, що це допоможе задіяти до процесу розмінування штучний інтелект.

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