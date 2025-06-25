Фахівці чорнобильського заповідника розповіли деталі про цього одинака і над чим тепер ламають голову.

В Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці помітили одинокого коня Пржевальського.

Як йдеться у повідомленні заповідника у соцмережі, фахівці спостерігають за ним вже досить давно і зазначили, що цей кінь завжди самотній. "Помітили вже давно. Біля старої, напівзруйнованої ферми... Завжди сам, завжди обережний... Сплутати його з іншим неможливо: характерна світла пляма на лобі робить його впізнаваним. Саме завдяки цій особливості дослідники назвали його Білолобим", - деталізували фахівці.

Та одного разу, за даними фахівців, вони побачили Білолобого з лошам недалеко від заплави річки Уж. "Білолобий з лошам, ще зовсім юним, очевидно, торішнім", - йдеться в повідомленні.

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"Звідки це лоша? Як опинилося поруч із дорослим пржевальцем і чому залишило табун - загадка. Але одне стало очевидним: Білолобий змінився... Він не відходить від лошати, дбайливо його пильнує, охороняє, як справжній вожак", - розповіли у заповіднику і припустили, що, можливо, саме так і зароджується новий табун.

Фахівці зазначили, що такі моменти не лише зворушливі, але й цінні результати експедиційних спостережень. Вони допомагають краще розуміти поведінку тварин, їхню адаптацію та соціальні зв’язки у дикому середовищі.

Інші новини про Чорнобильський заповідник

Раніше в Чорнобильському заповіднику помітили жука, занесено до Червоної книги України. Фахівці тоді розповіли, що це жук-олень або рогач звичайний. Жук-олень – найбільший з твердокрилих фауни України, сягаючи, разом з "рогами", 8 см завдовжки.

Також у заповіднику побачили рідкісну ящірку, яка має назву "веретільниця". Вона неотруйна, спокійна, більшість часу проводить під землею.

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