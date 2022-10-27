Відзначається, що тварини щосили ласують улюбленими смаколиками та нагулюють жирок.

Київський зоопарк готується до зими. Співробітники утеплюють приміщення, а тварини нагулюють жирок.

Про це розповіли в прес-службі Київського зоологічного парку

У зоопарку зазначили, що в рамках підготовки до зими:

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порції кормів збільшені на 10-15%;

замінили сезонну зелену масу на сушене різнотрав'я, сухофрукти, ягідно-плодове варення, компоти, заморожені овочі та фрукти;

збільшили вітамінно-мінеральні добавки, щоб тварини отримували збалансоване та здорове харчування.

Також у зоопарку поділилися, як до зими готуються підопічні:

ведмеді перед зимовим сном нагулюють жирок на меді і горіхах, моркві і гарбузі, рибі і м'ясі, осінніх ягодах і фруктах;

примати в затишних теплих будинках п'ють компоти і чай з лимоном, ласують печеними гарбузами, горішками і сухофруктами;

птахи жваво налітають на мішанку з різних круп, насіння, варених яєць, мінеральних добавок і вітамінів;

копитні ласують запашним луговим сіном, смакують овочевими дарами осені і вітамінними гранульованими кормами, а справжні "гурмани" приправляють свої страви соляним лизунцем.

"Цього року введено нові підходи в роботі. Тепер кожен відділ на власних городах, теплицях і садах вирощує свіжу зелень, натуральні овочі, фрукти і ягоди", - відзначили в зоопарку.

Київський зоопарк у період війни - що відомо

Окупанти у березні обстріляли сімейний екопарк "Ясногородка", в якому містилися сотні тварин. В результаті атаки частина з них загинула. Крім того, постраждали і Дургі приватні звіринці в області.

Київський зоопарк, незважаючи на труднощі, зміг прийняти частину тварин, яких евакуювали з небезпечних районів. Новим підопічним окаказали необхідну допомогу і представили комфортні умови для життя. Так, тут прихистили черепаху Тору, яка вилетіла з вікна на другому поверсі під час ракетного обстрілу окупантів.

Крім того, в столичному зоопарку з'явився новий авіарій для пернатих жителів водно-болотних угідь. Працівники власноруч створили просторий пташиний вольєр з умовами, наближеними до природних.

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