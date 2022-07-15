Сім’я трьох ведмедів: тато Боб, мама Бейбі та донька Бері внесені до племінної Книги і належать до цінної генетичної лінії гімалайських ведмедів.

У київському зоопарку маленьке ведмежатко Бері вперше вийшло у свій вольєр. Тварина народилася 19 січня, нині її зможуть побачити усі охочі відвідувачі звіринця.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації

Сім’я трьох ведмедів: тато Боб (16 років), мама Бейбі (16 років) та донька Бері (6 міс.) внесені до племінної Книги і належать до цінної генетичної лінії гімалайських ведмедів. Маленьке ведмежа вже почало гратися у вольєрі.

Побачити Бері тепер можна щодня з 10:00 до 12:00 у великому природньому вольєрі Ведмежого континенту.

"Каси зоопарку працюють: у понеділок – із 12:00 до 16:00; з вівторка до неділі – із 10:00 до 16:00. На території зоопарку можна перебувати до 17:30. Нагадаємо, за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно залишити територію та прямувати до найближчого сховища", - додали у КМДА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що черепаха Тора, яка дивом вижила при обстрілі Києва, знайшла новий будинок у столичному зоопарку.

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