Всі охочі можуть познайомитися з Торою в Акватераріумі.

Черепаха Тора, яка вилетіла з вікна на другому поверсі під час ракетного обстрілу окупантів у березні, влаштувалася в Київському зоопарку. Відвідувачі можуть побачити земноводне, що дивом вижило.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської ради.

Відзначається, що Тора через обстріл житлового будинку в Оболонському районі столиці вилетіла з вікна другого поверху, пролетіла кілька десятків метрів та впала у траву. Вона дивом вижила, але травмувала задню лапу. Господарі черепахи вирішили залишити її в зоопарку, де створені необхідні умови, адже самі позбулися житла.

"Господарі Тори після втрати житла вирішили передати тварину в Київський зоопарк, де для неї створені комфортні умови. Після повного медичного обстеження тварини, карантину та необхідних лабораторних досліджень Тора приєдналася до дружнього сімейства водяних черепах. Тепер в її щоденні ритуали входить плавання в просторому басейні та вигрівання під лампою на спеціальному острівці", – розповіли в зоопарку.

Тепер всі охочі можуть познайомитися з Торою та її "родичами" в приміщенні Акватераріуму Київського зоопарку.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російські окупанти в березні обстріляли сімейний Екопарк "Ясногородка". В результаті бомбардування загинула частина тварин.

На території "Ясногородки" містилося багато звірів. Найбільше було копитних тварин - 212 особин 26 видів. Ще налічувалося 300 страусів і 220 особин 18 видів інших птахів. Приматів і сухопутних черепах вдалося евакуювати. Перших було 17 особин 6 видів, а других — 23 особини. А замикають список єнот полоскун, єнот носуха, дикобрази і сурикати, яких було 13 особин.

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