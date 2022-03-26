Багатьох звірів, на щастя, вдалося евакуювати.

Російські окупанти обстріляли сімейний екопарк "Ясногородка". В результаті бомбардування загинула частина тварин.

Про ситуацію в "Ясногородці" розповіли автори Telegram-каналу "Реальний Київ". Ворожий удар вбив чимало звірів, проте точна кількість не уточнюється. На щастя, більшість пернатих і волохатих друзів вдалося врятувати. Вольєри тварин згоріли через обстріл і пожежу, яка виникла згодом.

На території "Ясногородки" містилося багато звірів. Найбільше було копитних тварин — 212 особин 26 видів. Ще налічувалося 300 страусів і 220 особин 18 видів інших птахів. Приматів і сухопутних черепах вдалося евакуювати. Перших було 17 особин 6 видів, а других — 23 особини. А замикають список єнот полоскун, єнот носуха, дикобрази і сурикати, яких було 13 особин.

Нагадаємо, сьогодні з харківського екопарку "Фельдман" евакуювали вісьмох кенгуру різних видів — дорослих і дитинчат.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: