Російські окупанти обстріляли сімейний екопарк "Ясногородка". В результаті бомбардування загинула частина тварин.
Про ситуацію в "Ясногородці" розповіли автори Telegram-каналу "Реальний Київ". Ворожий удар вбив чимало звірів, проте точна кількість не уточнюється. На щастя, більшість пернатих і волохатих друзів вдалося врятувати. Вольєри тварин згоріли через обстріл і пожежу, яка виникла згодом.
На території "Ясногородки" містилося багато звірів. Найбільше було копитних тварин — 212 особин 26 видів. Ще налічувалося 300 страусів і 220 особин 18 видів інших птахів. Приматів і сухопутних черепах вдалося евакуювати. Перших було 17 особин 6 видів, а других — 23 особини. А замикають список єнот полоскун, єнот носуха, дикобрази і сурикати, яких було 13 особин.
Нагадаємо, сьогодні з харківського екопарку "Фельдман" евакуювали вісьмох кенгуру різних видів — дорослих і дитинчат.
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