Волонтери розгорнули цілу спеціальну операцію.

У Лозовій на Харківщині волонтери врятували оленя, мати та брат якого загинули від розриву снаряда у лісі.

Про це повідомляє волонтер Олена Ляшук на своїй сторінці у Facebook.

Для порятунку тварини було розгорнуто цілу спеціальну операцію. На допомогу одразу кинулися волонтери.

Виявилося, що маму двох дитинчат було вбито в лісі розривом снаряда. Українським волонтерам вдалося врятувати вдалося лише одного з них.

"Ось така історія. Від війни страждають не тільки люди. Навіть дикі звірі в лісі зустріли "руській мир". Дякуємо усім, хто не зупинився - небайдужим військовим та небайдужим дівчатам. Для світла важливе кожне життя, а тьма нищить все на своєму шляху. Тому, тримаємось. Перемога за світлом", - відзначила у соцмережі волонтерка.

Раніше повідомлялося, що подружжя з Харкова, втікаючи від війни, рятували понад 70 мешканців свого домашнього притулку для тварин.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Київщині зі зруйнованого будинку врятували кішку з "патріотичними" очима, а в Бородянці в руїнах знищеної ворожими обстрілами багатоповерхівки знайшли кота.

Українські рятувальники показали, як знімали налякану тварину з сьомого поверху будинку.

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