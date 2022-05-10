Тварина була дуже налякана, вона металася поверхом та боялася людей.

На Київщині врятували кішку з "патріотичними" очима. Налякана тварина знаходилася у зруйнованому окупантами будинку в Горенці.

Про це повідомляється на сторінці волонтерської організації "ЗооПатруль" в Instagram.

Кішку назвали Ешлі. Вона металася поверхом, де раніше була її квартира. Тварину врятували та відвезли до лікарні. Спочатку вона боялася людей, проте згодом змогла довіряти волонтерам та лікарям.

"Дівчинка ніжно муркотала помічниці лікаря, навіть коли в неї брали кров", - розповіли в "ЗооПатрулі".

У кішки різнокольорові,"патріотичні", очі. Зараз з Ешлі все добре, вона перебуває на реабілітації. Відомо, що для кішки вже знайшли потенційного господаря.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Черкаській області "відкачали" кота, якого витягли з охопленої вогнем квартири. Під час розвідки рятувальники помітили, що в охопленому димом приміщенні лежить кіт і практично не подає ознак життя.

Вас також можуть зацікавити новини: