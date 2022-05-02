Для порятунку залучили спецтехніку.

В Бородянці в руїнах знищеної ворожими обстрілами багатоповерхівки знайшли кота, його врятували.

Про це розповів в Facebook Євген Кібец, який брав участь в рятувальній операції.

В неділю, 1 травня, Кібец звернувся до користувачі мережі з проханням про допомогу із пошук автівки з вежею.

"Кіт на 7-му поверсі неіснуючого вже будинку. Бородянка. Завтра на обід треба поїхати", - написав він.

І таку машину було знайдено. Вже по обіді в понеділок Кібец показав фотографії спеціальної техніки під цією будівлею. Рудого кота, який залишався в знищеній будівлі, вдалося врятувати.

Співробітники ДСНС, які брали участь у порятунку хвостатого, показали, як проходила спецоперація.

Як писав УНІАН, на Донеччині внаслідок ракетного удару по селу Михайлівка цуценя засипало уламками та землею. Співробітники ДСНС і поліції мобілізували свої сили та врятувати маленького чотирилапого.

А жителька Маріуполя втекла з оточеного окупантами міста разом зі своїм улюбленцем - півнем Тошою. Вона називає птаха своїм другом, адже пережила з ним голод та бомбардування.

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