Родина більш як місяць провела в підвалі.

Людям, які з’явилися у номінованому на "Еммі" документальному фільмі "Віддалений гавкіт собак" про хлопчика з Донбасу, вдалося врятуватися з Маріуполя.

Про це повідомив журналіст та асистент режисеру фільму Азад Сафаров.

"Герої фільму "Віддалений гавкіт собак" живі і на підконтрольній Україні території. Два місяці тому я писав про те, що ми втратили зв‘язок з героями нашого фільму – з Олежкою, його бабусею Олександрою Миколаївною та всією їхньою родиною. Вони не встигли виїхати з Маріуполя. Більш як місяць ми не мали з ними зв’язку. Весь цей час ми шукали їх, як могли, ми молилися, ми чекали найгіршого. Аж раптом кілька тижнів тому бабуся Олежки сама подзвонила", - розповів він.

Як стало відомо, родина більш як місяць провела в підвалі. Їм допомогти скоординувати свої дії, аби приїхати на підконтрольну територію України через Польщу.

"Пішли планування, перемовини, бабуся щотри дні сама їхала за 60 км від дому, щоб додзвонитися до мене і домовлятися про план втечі. Далі – пошук перевізника, і дооовга, дуже довга дорога через мордор до Польщі. Ночівля в Польщі і назад на Батьківщину. Це неймовірно. Ці люди неймовірні", - емоційно пригадує він.

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