В онлайн-конкурсі довгохвостий кажан отримав 58 561 голос зі 100 країн світу.

У Новій Зеландії підбили підсумки голосування в конкурсі "Птах року". Однак перемогу здобув кажан.

Птахом року - 2021 став новозеландський довгохвостий кажан (Chalinolobus tuberculatus), відомий мовою маорі як pekapeka-tou-roa.

"У Новій Зеландії лише два наземних ссавці, і обидва вони - кажани. Вперше єдиного наземного ссавця Нової Зеландії було включено до конкурсу "Птах року", і саме він відлітає з цим титулом. Цим літаючим пухнастим грудкам загрожують ті ж проблеми, що й нашим місцевим птахам - хижаки, втрата середовища проживання і зміна клімату. Чим більше ми робимо для їх захисту, тим більше вони допомагають своїм пернатим друзям, і навпаки", - йдеться на сайті організації Forest and Bird, що проводила голосування.

За даними організації, в онлайн-конкурсі кажан отримав 58 561 голос зі 100 країн.

"І на відміну від попередніх років жодних спроб шахрайства під час волевиявлення", - стверджують у Forest and Bird.

— Forest & Bird (@Forest_and_Bird) October 31, 2021

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Тогорічний конкурс "Птах року" в Новій Зеландії запам'ятався запеклою боротьбою і низкою скандалів. У хід йшли найзухваліші передвиборчі технології. Так, наприклад, птицю-символ Нової Зеландії - ківі - звинуватили в накрутці голосів.

Окрім того, підтримку тим чи іншим пернатим представникам фауни висловлювала низка чиновників, аж до прем'єр-міністра країни, а пташку хіхі навіть підтримав магазин іграшок для дорослих.

Зрештою організаторам вдалося визначити переможця. Птахом року - 2020 став папуга какапо, що є ендеміком Нової Зеландії.

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Автор: Катерина Комолова