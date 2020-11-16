Какапо - Птах року 2020 в Новій Зеландії / ілюстрація REUTERS

У Новій Зеландії нарешті визначилися з переможцем одного з головних конкурсів країни - Птах року 2020 (Bird of the Year).

Читайте такожНайтовстіші папуги в світі врятували свій вид від вимирання (відео)

У запеклій боротьбі перемогу здобув папуга какапо, що є ендеміком Нової Зеландії, повідомляється на сайті конкурсу.

Кілька фактів про папуг какапо

  • Какапо, або совиний папуга, - нічний нелітаючий птах, що живе тільки на території Нової Зеландії.
  • Какапо - єдиний папуга в світі, який не вміє літати. 
  • Какапо вважається найтовстішим у світі папугою - доросла особина може важити до 4 кілограмів.
  • Какапо знаходиться під загрозою вимирання. Основна причина - знищення їхнього природного середовища через будівництво ферм. У 70-х роках минулого століття вважалося, що цей птах вимер, поки на острові Стюарт не з'явилося кілька десятків цих папуг.
  • На початку 21 століття вчені докладали максимум зусиль для порятунку виду. Минулий рік видався особливо плідним - у 147 особин, що вижили на планеті.ю народилося 74 пташенят. В цілому їхня кількість зросла з 50 птахів у 1990-х роках до 213 особин сьогодні.

Головна мета конкурсу Птах року в Новій Зеландії - привернути увагу до рідкісних видів пернатих корінних жителів островів, що знаходяться під загрозою. 

Варто відзначити, що вибори Птаха року 2020 в Новій Зеландії традиційно відзначилися цілою низкою скандалів. У хід йшли найзухваліші передвиборчі технології, йдеться в сюжеті Телебачення Торонто.

Так, птаха-символ Нової Зеландії ківі звинуватили в накрутці голосів. Крім того, ряд чиновників, аж до прем'єр-міністра країни, висловлювали підтримку тим чи іншим пернатим представникам фауни Нової Зеландії. 

Ну а найвідвертіша рекламна кампанія вийшла у пташки хіхі, яку підтримав магазин іграшок для дорослих Adult Toy Megastore. У магазині пояснили свій вибір тим, що хіхі - це поліаморний, сексуально активний птах з найбільшими яєчками у самців.

Інші кумедні новини про папуг

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Григоренко