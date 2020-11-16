У Новій Зеландії нарешті визначилися з переможцем одного з головних конкурсів країни - Птах року 2020 (Bird of the Year).
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У запеклій боротьбі перемогу здобув папуга какапо, що є ендеміком Нової Зеландії, повідомляється на сайті конкурсу.
Кілька фактів про папуг какапо
- Какапо, або совиний папуга, - нічний нелітаючий птах, що живе тільки на території Нової Зеландії.
- Какапо - єдиний папуга в світі, який не вміє літати.
- Какапо вважається найтовстішим у світі папугою - доросла особина може важити до 4 кілограмів.
- Какапо знаходиться під загрозою вимирання. Основна причина - знищення їхнього природного середовища через будівництво ферм. У 70-х роках минулого століття вважалося, що цей птах вимер, поки на острові Стюарт не з'явилося кілька десятків цих папуг.
- На початку 21 століття вчені докладали максимум зусиль для порятунку виду. Минулий рік видався особливо плідним - у 147 особин, що вижили на планеті.ю народилося 74 пташенят. В цілому їхня кількість зросла з 50 птахів у 1990-х роках до 213 особин сьогодні.
Головна мета конкурсу Птах року в Новій Зеландії - привернути увагу до рідкісних видів пернатих корінних жителів островів, що знаходяться під загрозою.
Варто відзначити, що вибори Птаха року 2020 в Новій Зеландії традиційно відзначилися цілою низкою скандалів. У хід йшли найзухваліші передвиборчі технології, йдеться в сюжеті Телебачення Торонто.
Так, птаха-символ Нової Зеландії ківі звинуватили в накрутці голосів. Крім того, ряд чиновників, аж до прем'єр-міністра країни, висловлювали підтримку тим чи іншим пернатим представникам фауни Нової Зеландії.
Ну а найвідвертіша рекламна кампанія вийшла у пташки хіхі, яку підтримав магазин іграшок для дорослих Adult Toy Megastore. У магазині пояснили свій вибір тим, що хіхі - це поліаморний, сексуально активний птах з найбільшими яєчками у самців.
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