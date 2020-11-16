У престижному конкурсі переміг нелітаючий папуга какапо - найтовстіший папуга в світі.

У Новій Зеландії нарешті визначилися з переможцем одного з головних конкурсів країни - Птах року 2020 (Bird of the Year).

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У запеклій боротьбі перемогу здобув папуга какапо, що є ендеміком Нової Зеландії, повідомляється на сайті конкурсу.

Кілька фактів про папуг какапо

Какапо, або совиний папуга, - нічний нелітаючий птах, що живе тільки на території Нової Зеландії.

Какапо - єдиний папуга в світі, який не вміє літати.

Какапо вважається найтовстішим у світі папугою - доросла особина може важити до 4 кілограмів.

Какапо знаходиться під загрозою вимирання. Основна причина - знищення їхнього природного середовища через будівництво ферм. У 70-х роках минулого століття вважалося, що цей птах вимер, поки на острові Стюарт не з'явилося кілька десятків цих папуг.

На початку 21 століття вчені докладали максимум зусиль для порятунку виду. Минулий рік видався особливо плідним - у 147 особин, що вижили на планеті.ю народилося 74 пташенят. В цілому їхня кількість зросла з 50 птахів у 1990-х роках до 213 особин сьогодні.

Головна мета конкурсу Птах року в Новій Зеландії - привернути увагу до рідкісних видів пернатих корінних жителів островів, що знаходяться під загрозою.

Варто відзначити, що вибори Птаха року 2020 в Новій Зеландії традиційно відзначилися цілою низкою скандалів. У хід йшли найзухваліші передвиборчі технології, йдеться в сюжеті Телебачення Торонто.

Так, птаха-символ Нової Зеландії ківі звинуватили в накрутці голосів. Крім того, ряд чиновників, аж до прем'єр-міністра країни, висловлювали підтримку тим чи іншим пернатим представникам фауни Нової Зеландії.

Ну а найвідвертіша рекламна кампанія вийшла у пташки хіхі, яку підтримав магазин іграшок для дорослих Adult Toy Megastore. У магазині пояснили свій вибір тим, що хіхі - це поліаморний, сексуально активний птах з найбільшими яєчками у самців.

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Автор: Марина Григоренко