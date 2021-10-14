Підбито підсумки конкурсу Wildlife Photographer of the Year.

Лондонський Музей природознавства підбив підсумки конкурсу Wildlife Photographer of the Year - щорічного найбільшого змагання фотографій дикої природи.

Про це повідомляється на сайті музею.

Кращим фотографом 2021 року став француз Лоран Баллеста. Йому вдалося зафіксувати сцену шлюбного ритуалу груперів Epinephelus polyphekadion у Французькій Полінезії. Ці невеликі рибки спаровуються лише раз на рік близько півгодини в літній повний місяць.

— Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 12, 2021

Щоб зробити знімок, фотографу довелося розробити власну методику, що дозволяє 24 години поспіль перебувати під водою на 20-метровій глибині.

Хмара яєць риб схожа на знак запитання. За словами фотографа, це буквально питання їх майбутнього, адже лише одне на мільйон зможе вижити.

Також було названо переможця в категорії юних фотографів. Ним став 10-річний житель Індії Вид'юн Р. Хеббар. Хлопчик захоплюється павуками та вже не вперше подає своє фото на конкурс.

Було визначено й ще низку переможців у різних категоріях.

Читайте такожБудинок жінки окупувала майже сотня смертоносних змій: моторошні фотоСеред іншого австралієць Адам Освелл здобув першість у категорії фотожурналістики.

На своєму фото він показав, як люди в таїландському зоопарку спостерігають за виступом слона під водою. Таким чином Освелл порушив проблему експлуатації цих тварин. В Азії популярний слонячий туризм, коли люди приїжджають, щоб подивитися на дресованих слонів. При цьому в неволі в Таїланді вже живе більше слонів, ніж у дикій природі країни.

Загалом цього року на конкурс було подано 50 000 знімків учасників з 95 країн. Повну галерею найцікавіших робіт опубліковано на офіційному сайті музею.

Раніше було визначено переможця щорічного фотоконкурсу природоохоронної організації Nature Conservancy. У 2021 році перемогу здобув знімок горили в оточенні метеликів, зроблений фотографом Анупом Шахом.

А на Алясці визначили найтовстіших ведмедя і ведмежа.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова