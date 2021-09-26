Тепер малюкові належить позмагатися зі старшими побратимами.

У національному парку і заповіднику Катмай, розташованому в південній частині американського штату Аляска, напередодні щорічного "Тижня товстих ведмедів" обрали найтовстіше буре ведмежа.

Результати голосування національний парк оприлюднив 25 вересня на своїй сторінці у Twitter. Переможцем стало дитинча під номером 132: ще до року воно вже набрало 27 кілограмів.

We have our first heavyweight - junior league - champion. 132’s springer stole the show with flab and floof to win the first #FatBearJunior Championship. Kudos to the cub! Can this apotheosis of cuteness compete with the behemoths of the big bracket? #FatBearWeek begins Sept. 29. pic.twitter.com/afymaNF13q — Katmai National Park (@KatmaiNPS) September 25, 2021

Змагання проводяться серед дорослих ведмедів з 2014 року, проте конкурс серед ведмежат відбувався вперше. У ньому взяли участь чотири малюки. Тепер переможцю належить позмагатися зі старшими побратимами: нове голосування триватиме з 29 вересня до 5 жовтня.

"Чи зможе цей апофеоз милості конкурувати з чудовиськами вищої ліги?" - Розмірковують у нацпарку.

Торік у конкурсі серед старших ведмедів переміг звір під номером 747. Він важив 635 кілограмів. Хоча визначення переможця відбувається на око, адміністрація парку вважає, що ведмідь переміг заслужено. За їхніми словами, він став настільки товстим, що був готовий впасти у сплячку ще влітку, але продовжив їсти та до вересня живіт ведмедя вже волочився по землі.

Нацпарк Катмай відомий своєю популяцією бурих ведмедів - найбільшою з популяцій під охороною. На території парку живуть близько 2 100 - 2 200 ведмедів. Для спостереження за ними в парку встановлено веб-камери.

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Автор: Катерина Комолова