За їхніми даними, такі кліматичні умови призведуть до неврожаю та інших проблем.

У 2022 році країни Європи пережили найспекотніше літо в історії і у метеорологів є впевненість, що цього літа сценарій повториться.

Через посуху і спеку Європу очікують поганий урожай фруктів і зелені, високі ціни на продовольство, пересохлі річки і надлишкова смертність, передає Бі-бі-сі. Згідно з новими даними Європейської обсерваторії EDO, попередження про посуху вже поширюється на чверть території Євросоюзу. Найважча ситуація буде в південних країнах: Іспанії, Португалії та Італії.

Також загрозливо низький рівень води прогнозується і в головній європейській водній артерії - річці Рейн. Вже зараз води не вистачає, оскільки ця зима, як і торішня, була малосніжною і сухою.

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Крім того, снігу в Альпах випало нижче історичної норми, що неминуче призведе до посухи, попередили фахівці.

У щорічному звіті Європейського центру Copernicus Climate Change Service (C3S) говориться, що 2022 рік був для Європи другим найспекотнішим в історії, а літо встановило рекорд.

"Останні десятиліття Європа нагрівається швидше за будь-який інший континент", - підкреслили експерти.

У звіті також говориться, що альпійські льодовики лідирують за швидкістю зникнення. "Чим менше снігопадів, тим швидше вони тануть, і води для зрошення, судноплавства і генерації електроенергії стає все менше", - пояснили ситуацію експерти.

Вчені констатували, що з кожним роком в Європі помітно зростає кількість днів, коли континент відчуває "сильну" або "дуже сильну" спеку за класифікацією C3S, а на півдні Європи та ж тенденція поширюється на дні "екстремального теплового стресу".

Екстремальна спека на землі в 2022 році

У минулому році цілий ряд країн страждав від екстремальної спеки. Зокрема, сильному впливу високих температур були схильні традиційно Італія, Іспанія, Португалія та інші південні країни. Рекордна спека була зафіксована навіть у Великобританії. Однак, високі температури були не тільки в Європі, але і в Китаї. Там у 2022 році була найсильніша за всю 60-річну історію спостережень спека, в результаті якої навіть пересохла річка Янцзи.

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