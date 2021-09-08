Середня температура була на градус вище, ніж за останні 30 років.

У 2021 році в Європі було найтепліше літо за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Reuters.

Європейська служба зі зміни клімату Copernicus повідомила, що середня температура приземного повітря в червні-серпні була майже на градус вище середнього показника за 1991-2020 роки. Попереднє найтепліше літо в 2010 і 2018 роках було холодніше на 0,1°.

У заяві йдеться, що в глобальному масштабі серпень 2021 року разом з серпнем 2017 року став третім з найтепліших за всю історію спостережень - трохи більш ніж на 0,3° тепліше, ніж в середньому за 1991-2020 роки.

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Для Європи серпень 2021 року був близький до середнього значення за 1991-2020 роки, але з контрастуючими умовами по всьому континенту. До них відносяться рекордні максимальні температури в країнах Середземномор'я, температури вище середнього на Сході і, як правило, нижче середніх на півночі.

Спека в Києві

Як повідомляв УНІАН, цього року літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за всю історію спостережень.

Середня температура повітря нинішнього літа в Києві склала +22,3 º, що на 1,9º С перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Всього за літо в столиці було встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, в червні.

Автор: Катерина Лиманська