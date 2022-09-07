Офіційно заборона на рекламу м'яса набуде чинності з 2024 року.

Влада нідерландського міста Гарлем першою в світі вирішила заборонити рекламу м'ясних продуктів у всіх громадських місцях, оскільки місцеві "зелені" вважають, що це допоможе в боротьбі зі зміною клімату.

Як повідомляє видання DutchNews, офіційно заборона на рекламу м'яса набуде чинності з 2024 року.

Таким чином, 160-тисячний Гарлем стане першим у світі містом, яке заборонило рекламу м'яса з тих міркувань, що вирощування худоби в промислових масштабах дає велику частку викидів парникових газів.

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Інші міста Нідерландів - Амстердам, Гаага і Лейден, теж борються зі зміною клімату шляхом заборони реклами, але вони заборонили поки лише рекламу авіаперельотів, автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і компаній, що видобувають викопне паливо, а до м'яса ще не дійшли.

Проект рішення про заборону реклами м'яса внесла до міської ради Гарлема місцева Зелена ліва партія.

"М'ясо теж завдає великої шкоди навколишньому середовищу. Не можна пояснювати людям, що у нас кліматична криза, і одночасно закликати їх купувати товари, які є однією з причин цього", - сказав газеті Trouw член міської ради від цієї партії Зіггі Клазес.

За підрахунками експертів ООН, стада худоби, що розрослися, зараз дають близько 14% всіх викидів парникових газів - наприклад, метану. Головне його джерело - корови, на другому місці йдуть вівці.

Рішення Гарлема очікувано не сподобалося м'ясній промисловості країни, яка якраз недавно запустила рекламну кампанію під назвою "Нідерланди - країна м'яса", в ході якої закликає співгромадян їсти м'ясо, оскільки це і смачно, і корисно для економіки.

"Влада занадто далеко заходять у своєму завзятті вказувати людям, що їм робити", - сказав газеті Trouw прес-секретар Центральної організації м'ясопромислового сектора.

Незадоволена рішенням і опозиція в міськраді Гарлема в особі правої партії "Інтереси Нідерландів" (BVNL): на її думку, це - неприпустиме порушення свободи підприємництва і удар по свинарству.

"Забороняти рекламу з політичних мотивів - це майже диктатура", - вважає депутат міськради Гарлема від BVNL Джої Радемакер.

На думку професора права з гронінгенського університету Хермана Брерінга, незадоволені рішенням Гарлема, наприклад, торгові компанії, можуть подати на міськраду до суду за порушення свободи слова, і це може вилитися в цікавий судовий розгляд.

За статистикою, м'ясо їдять близько 95% населення Нідерландів, але більше половини з них їдять м'ясо не кожен день.

Як повідомляв УНІАН, цього літа Європа зіткнулася з найсильнішою посухою принаймні за останні 500 років. В результаті посушливої погоди скоротилося внутрішнє судноплавство, виробництво електроенергії і врожайність деяких культур.

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