Через спеку в Китаї перейшли на режим економії електроенергії і створюють штучні хмари, щоб викликати дощ.

Найсильніша за всю 60-річну історію спостережень спека у Китаї і пересохла річка Янцзи змусили китайську владу піти на крайні заходи з перерозподілу електроенергії.

Як повідомляє Бі-бі-сі, знаменита шанхайська набережна Вайтань, зазвичай яскраво освітлена ночами, на найближчі дві доби згасне для економії електроенергії. Район набережної, відомий поєднанням історичних і футуристичних будівель, популярний серед туристів.

Минулого тижня Китай випустив своє перше в цьому році загальнонаціональне попередження про посуху після того, як в деяких районах, включаючи Шанхай в районі дельти Янцзи і Сичуань на південному заході Китаю, кілька тижнів спостерігалася екстремальна спека.

Друга за величиною економіка світу (після США або третя після США і ЄС) зіткнулася з сильною посухою на тлі рекордної спеки.

Річка Янцзи зараз знаходиться на рекордно низькому рівні. На деяких ділянках випало менше половини звичайної кількості опадів. За словами чиновників, водосховища гідроелектростанцій в даний час виснажилися майже наполовину.

Янцзи - третя за величиною річка в світі, що забезпечує питною водою понад 400 млн китайців, і найважливіший водний шлях не тільки для економіки Китаю, але і для глобального ланцюжка поставок.

Цього літа рівень води досяг рекордно низького рівня, коли пересохли цілі ділянки річки і десятки приток. Рівень води в головному руслі Янцзи більш ніж на 50% нижче середнього показника за останні п'ять років. Судноплавні шляхи в середній і нижній течії річки також закриті.

Втрата води у великій гідроенергетичній системі Китаю особливо гостро позначилася на ситуації в провінції Сичуань, яка отримує більше 80% енергії від гідроенергетики. У Сичуані та сусідніх провінціях температура перевищила 40 градусів за Цельсієм. Посуха торкнулася щонайменше 2,46 млн осіб і 2,2 млн гектарів сільськогосподарських угідь в Сичуані, Хебеї, Хунані, Цзянсі, Аньхое і Чунціні.

Минулого тижня міністерство підрахувало, що тільки в липні економічний збиток від спеки склав 2,73 млрд юанів ($400 млн), торкнувшись 5,5 млн осіб. Міністерство фінансів повідомило, що виділить 300 млн юанів ($44,30 млн) на допомогу при стихійних лихах.

Тим часом в деяких частинах центрального і південно-західного Китаю влада вжила заходів, щоб викликати дощі. Провінції навколо річки Янцзи почали операції з засівання хмар. У минулу середу влада провінції Хубей в центральному Китаї також оголосила про те, що почне засівати Хмари, використовуючи стрижні з йодистого срібла, щоб викликати дощ.

Стрижні з йодистого срібла, зазвичай розміром з сигарету, вистрілюють в існуючі хмари, щоб прискорити формування кристалів льоду. Ці кристали збільшують вміст вологи в хмарах і підвищують ймовірність її вивільнення, тобто дощу.

Засів хмар практикується з 1940-х років, і в Китаї діє найбільша програма подібного роду в світі. Перед Олімпійськими іграми в Пекіні в 2008 році китайська влада теж регулювали погоду, в той раз - навпаки, для того щоб запобігти дощу. Аналогічні методи також використовуються для того, щоб викликати снігопад або пом'якшити град.

Як повідомляв УНІАН, шторм і ураган прийшли на європейський континент слідом за аномальною спекою і посухою, що тривала кілька тижнів.

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