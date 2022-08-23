Внаслідок посушливої погоди вже скорочується судноплавство, виробництво електроенергії і врожайність деяких культур.

Європа зіткнулася з найсильнішою посухою принаймні за останні 500 років.

В результаті посушливої погоди скорочується внутрішнє судноплавство, виробництво електроенергії і врожайність деяких культур, пише Reuters.

У серпневому звіті Європейської обсерваторії (EDO), говориться, що 47% території Європи знаходяться в умовах попередження з явним дефіцитом грунтової вологи.

"Сильна посуха, яка вразила багато регіонів Європи з початку року, станом на початок серпня ще більше посилилася і погіршилася", - йдеться в звіті EDO.

Цього літа більша частина Європи зіткнулася з аномальними температурами, які посилили посуху, викликали лісові пожежі, а влади деяких країн випустили попередження про шкоду спеки для здоров'я і закликали вжити додаткових заходів у боротьбі зі зміною клімату.

Через посуху в країнах Європи постраждали ярові культури. Врожайність кукурудзи в 2022 році буде на 16% нижчою за середній показник за попередні 5 років, а врожайність сої та соняшнику впаде на 15% і 12% відповідно.

EDO заявила, що дощі в середині серпня, можливо, поліпшили ситуацію, але в деяких випадках вони супроводжувалися грозами, які завдали додаткового збитку.

Як повідомляв УНІАН, Китай накрила найсильніша спека за всю 60-річну історію спостережень.

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