Українцям загрожує зниження с/г виробництва, зростання рівня бідності та нерівності

Україна постраждає від зміни клімату, але нерівномірно. В окремих областях наслідки позначаться сильніше.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології.

Найсильніше від змін клімату постраждають Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області. Згідно зі звітом, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях загрожує зниження с/г виробництва, зростання рівня бідності та нерівності.

При цьому вчені відзначили, що річні температури будуть змінюватися протягом століття, що призведе до збільшення кількості опадів взимку та зменшення влітку, підвищення температури в літній період, а також частіше будуть спостерігатися посухи в південних та східних областях. Водночас на півдні України буде понад 100 тропічних ночей й до 135 літніх днів на рік.

Читайте такожБавились, як діти: дме гігантських панд зрадів, вперше побачивши сніг (відео)Крім того, українцям необхідно готуватися до аномальної спеки, гроз, сильних опадів, повеней, посух, граду, дощів, сильних снігопадів та мокрого снігу.

Зміни клімату призведуть до коливання обсягів врожаїв сільгосп культур, а через затяжні посухи погіршиться стан лісу, значно скорочуватимуться площі, придатні для вирощування ялини, бука, сосни та дуба.

Як повідомляв УНІАН, згідно з новою доповіддю ООН, пандемія COVID-19 не сповільнила процес зміни клімату, а викиди вуглекислого газу швидко відновлюються після тимчасового спаду через економічне уповільнення і не наближаються до цілей скорочення. Концентрація парникових газів в атмосфері продовжує залишатися на рекордно високих рівнях, що призведе до небезпечного потепління планети. Підвищення глобальної температури посилює руйнівні екстремальні погодні умови в усьому світі, що поступово впливає на економіку і суспільство.

Вчені відзначають, що відповідно до планів щодо зменшення викидів парникових газів, які подали майже 200 країн, світ не зможе досягти мети щодо обмеження глобального потепління на 2 градуси.

В Україні в межах глобального потепління як в інших країнах, може змінитися Клімат. Вітчизняні кліматологи вже розробили кілька сценаріїв розвитку подій - всі вони передбачають підвищення середньорічної температури.

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