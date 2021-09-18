Аналіз діяльності понад 100 країн показує, що викиди вуглецю, навпаки, зростуть на 16% до 2030 року.

Відповідно до планів щодо зменшення викидів парникових газів, які подали майже 200 країн, світ не зможе досягти мети щодо обмеження глобального потепління на 2 градуси.

Фахівці ООН вивчили кліматичні плани понад 100 держав і прийшли до висновку, що багато з них рухаються в неправильному напрямку, пишуть Голос Америки і BBC.

Вчені нещодавно заявили, що для того, щоб уникнути ще більшого потепління, глобальні викиди вуглецю необхідно скоротити на 45% до 2030 року.

Але аналіз діяльності понад 100 країн показує, що ці викиди, навпаки, зростуть на 16% до цього терміну. У підсумку з нинішніми темпами забруднення атмосфери до кінця 21 століття температура може вирости на 2,7°C в порівнянні з доіндустріальним періодом. Це набагато вище межі в 1,5 градуса, встановленого міжнародним співтовариством.

"Збільшення викидів на 16% є величезним приводом для занепокоєння. Це різко контрастує із закликами вчених до швидкого, стійкого і масштабного скорочення викидів для запобігання найсерйозніших кліматичних наслідків", - заявила головний парламентер ООН з клімату Патрісія Еспіноса.

Зазначається, що попередження ООН про загрозливі масштаби потепління з'явилося напередодні кліматичної конференції ООН в Глазго, запланованої на листопад. Основна її мета - підтримати плани щодо обмеження зростання температури, переконавши країни, що підписали Паризьку угоди по клімату, більш активно скорочувати свої викиди.

Згідно з Паризькою угодою, країни повинні оновлювати свої плани щодо скорочення викидів вуглецю кожні п'ять років, поступово посилюючи норми. Але в ООН зазначили, що зі 191 країни, яка підписала угоду, тільки 113 анонсували подальше скорочення викидів.

За словами британського міністра Алока Шарми, який головуватиме на Конференції ООН з клімату, країни, у яких були амбітні плани, тепер схильні від них відмовлятися. "Але без спільних дій всіх країн, особливо найбільших економік, уже докладені зусилля ризикують виявитися марними", - говорить Шарма.

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Дослідження організації Climate Action Tracker показало, що з групи провідних індустріальних країн G20 лише деякі, включаючи Велику Британію і США, оновили свої цілі зі скорочення викидів.

В іншому аналізі, проведеному Інститутом світових ресурсів, підкреслюється, що Китай, Індія, Саудівська Аравія і Туреччина, на частку яких в сукупності припадає 33% викидів парникових газів, не представили оновлені плани.

У цьому ж дослідженні говориться, що Австралія та Індонезія поставили ті ж цілі щодо скорочення викидів вуглецю, що і в 2015 році, попри те, що цей рівень має знижуватися.

Крім того, дослідження показує, що Бразилія, Мексика і Росія очікують, що їхні викиди будуть збільшуватися, а не скорочуватися.

Для найбідніших країн - найбільш уразливих до підвищення рівня моря, спеки і посухи - швидке зменшення викидів вуглецю, що нагріває планету, є пріоритетом.

"Країни G20 повинні взяти на себе ініціативу в швидкому скороченні викидів для того, щоб пом'якшити наслідки зміни клімату. Це країни з найбільшим потенціалом і відповідальністю, і їм давно пора розглядати зміну клімату як кризу", - заявив голова групи найменш розвинених країн Сонам Ванді.

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В ООН розраховують, що Китай, який лідирує в світі за викидами вуглецю, може переглянути свої кліматичні плани перед конференцією в Глазго. Раніше в Пекіні заявляли, що хочуть досягти піку викидів до 2030 року, а вуглецевої нейтральності - до 2060 року. Більш активні дії Китаю в цьому напрямку надали б переговорам щодо зниження викидів додатковий імпульс. Але поки не зрозуміло, коли Китай зробить подібну заяву і чи зробить її взагалі.

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Автор: Олександр Топчій