Також прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам.

Після виходу РФ з зернової угоди рух суден з українським зерном триває. ООН та Туреччина погодили рух суден на 31 жовтня.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

"Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників російської федерації було поінформовано. Так, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН", – йдеться в повідомленні.

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Також прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росіі.

Представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росіі та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи".

Блокування "зернової угоди" Росією: що треба знати

У суботу, 29 жовтня, РФ заявила про вихід із "зернової угоди", пов’язавши це рішення з атакою на кораблі РФ у Севастопольській бухті.

У Мінінфраструктури тоді заявили, що Росія фактично заблокувала рух 218 суден. Зокрема, було заблоковано вихід судна IKARIA ANGEL з 40 тис. тонн зерна для Ефіопії, яке зафрахтувало ООН.

Європейський Союз закликав Росію скасувати рішення. НАТО також закликав Москву терміново поновити дію "зернової угоди".

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