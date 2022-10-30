Судно Ikaria Angel з 40 тис. тонн зерна для Ефіопії не змогло сьогодні вийти з українського порту.

Через вихід РФ із "зернової угоди" судно Ikaria Angel з 40 тис. тонн зерна для Ефіопії не змогло сьогодні вийти з українського порту, як планувалося.

Про це повідомив у Twitter міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"IKARIA ANGEL, завантажений 40 тис. тонн зерна у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, мав вийти з українського порту сьогодні. Ці продукти були призначені для людей Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування "зернового коридору" Росією експорт неможливий", - заявив Кубраков.

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Вихід РФ з "зернової угоди"

29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що Росія припиняє участь у "зерновій угоді". Тоді ж стало відомо, що ООН веде переговори з РФ щодо цього питання.

Наразі Україна очікує на реакцію від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід із "зернової ініціативи".

США відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.

Довідка УНІАН. Угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції було підписано 22 липня в Стамбулі (Туреччина). Угодою передбачено 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

24 жовтня у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що через затримку Росією інспекції суден у Босфорі українські порти працюють на 25-30% своїх потужностей.

У своєму зверненні 26 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 175 суден заблоковані через свідому затримку Росією українського продовольчого експорту.

У рамках "зернової ініціативи" вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

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