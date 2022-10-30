Через вихід РФ із "зернової угоди" судно Ikaria Angel з 40 тис. тонн зерна для Ефіопії не змогло сьогодні вийти з українського порту, як планувалося.
Про це повідомив у Twitter міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"IKARIA ANGEL, завантажений 40 тис. тонн зерна у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, мав вийти з українського порту сьогодні. Ці продукти були призначені для людей Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування "зернового коридору" Росією експорт неможливий", - заявив Кубраков.
Вихід РФ з "зернової угоди"
29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що Росія припиняє участь у "зерновій угоді". Тоді ж стало відомо, що ООН веде переговори з РФ щодо цього питання.
Наразі Україна очікує на реакцію від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід із "зернової ініціативи".
США відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.
Довідка УНІАН. Угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції було підписано 22 липня в Стамбулі (Туреччина). Угодою передбачено 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.
Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.
24 жовтня у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що через затримку Росією інспекції суден у Босфорі українські порти працюють на 25-30% своїх потужностей.
У своєму зверненні 26 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 175 суден заблоковані через свідому затримку Росією українського продовольчого експорту.
У рамках "зернової ініціативи" вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.