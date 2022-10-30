Рішення Росії ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України.

Європейський Союз закликає Росію скасувати рішення про призупинення участі у реалізації угод "зернової ініціативи".

Про це написав у Twitter віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України. ЄС закликає Росію скасувати своє рішення", - зазначив Боррель.

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Зерновий коридор

Як повідомляв УНІАН, угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції було підписано 22 липня в Стамбулі (Туреччина). Документом передбачено 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня у Росії заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" нібито через якийсь "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму.

В Оперативному командуванні "Південь" припустили, що причиною вибухів у Севастополі міг бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав всі держави світу вимагати від Росії припинити "голодні ігри" та повернутися до своїх зобов'язань.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росії не місце у G20, оскільки вона свідомо працює на голод на кількох континентах.

Президент США Джо Байден, коментуючи заяву Росії щодо припинення "зернової угоди", наголосив, що припинення її дії посилить голод у світі.

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