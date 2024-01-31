Спочатку мита були призупинені у 2022 році, щоб допомогти підтримати економіку України після вторгнення Росії.

У середу, 31 січня, Європейська комісія (ЄК) запропонувала заходи щодо обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та більшої гнучкості щодо правил стосовно необроблених земель. Таким чином ЄК намагається придушити протести обурених фермерів у Франції та інших країнах-членах Євросоюзу. Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, в комісії заявили, що продовжать призупинення імпортних мит на український експорт ще на рік до червня 2025 року. Як відомо, спочатку вони були призупинені у 2022 році, щоб допомогти підтримати економіку України після вторгнення Росії.

"У середу французькі та бельгійські фермери встановили десятки блокад на автомагістралях і під’їзних шляхах до великого контейнерного порту, щоб змусити уряди пом’якшити екологічні правила та захистити їх від зростання цін і дешевого імпорту", - зазначає ЗМІ.

Ситуація з українською агропродукцією - останні новини

Частка експорту агропродукції України стала максимальною з часів здобуття незалежності. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов. За його словами, характерною рисою минулого року для вітчизняного аграрного сектору стало сповільнення темпів зниження обороту зовнішньої торгівлі.

Також УНІАН повідомляв, що бізнес каратимуть за порушення правил агроекспорту до ЄС.

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