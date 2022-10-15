Там обіцяють, що ціни на яйця найближчим часом "вирівняються"

В Україні значно зросли ціни на яйця. Це сталось з двох причин: знищення птахофабрик у Чернобаївці, Донеччині та Луганщині, а також через нестачу несучих курей та скорочення виробництва яєць.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, підстав для суттєвого здорожчання соняшникової олії, цукру та яєць немає. Дмитрасевич переконаний, що у листопаді українці побачать "певну стабілізацію продовольчих цін".

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Він додав, що аграрії наразі зібрали 2,6 мільйона тонн насіння соняшника, а прогноз збору на цей рік становить 9,5 мільйона тонн.

"Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 мільйона тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі – війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути", - зазначив Дмитрасевич.

На думку заступника міністра, ціна на цукор також не повинна занадто сильно зрости. Аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка, що трохи менше проти минулого року – 224 тис га. З зібраного цьогоріч буряка має вийти 1 млн тонн цукру.

"Дефіциту цукру не буде, як і його суттєвого здорожчання", - пояснив він.

Ціни на продукти в Україні

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська аграрна рада прогнозує, що в Україні найближчим часом ціни на продукти харчування зростуть ще на 10-15%. На це впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, а також курс гривні щодо долара.

Виробники свіжих молочних продуктів пояснили, що планують збільшити вартість своєї продукції через здорожчання сировини.

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