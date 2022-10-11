До початку повномасштабного вторгнення Росії в січні-лютому 2022 року вартість яєць в Україні (за 10 шт.) становила близько 35 грн.

Цього року динаміка цін на яйця показує великі коливання, а на зростання ціни вплинули кілька факторів.

Про це йдеться в заяві Мінагрополітики.

Так, до початку повномасштабного вторгнення Росії в січні-лютому 2022 року вартість яєць в Україні (за 10 шт.) склала близько 35 грн. У травні-червні ціна на них впала нижче собівартості – до 16,5-17 грн.

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У липні-серпні вона дещо вирівнялася, але все ж залишалася на рівні собівартості та склала 25,5-26 грн. У вересні - почала знову зростати, протягом місяця повернувшись і навіть досягнувши довоєнної позначки в 30 грн. У жовтні вона збільшилася в порівнянні з вереснем ще на 23,5%.

На зростання цін вплинуло кілька факторів. По-перше, сезонність. По-друге, через бойові дії припинили свою діяльність і значно скоротили виробництво цілий ряд підприємств.

По-третє, через стрімке падіння цін влітку нижче собівартості в Україні різко скоротилося поголів'я курей, яке поки не відновилося в необхідній кількості. Також, в умовах війни була частково припинена інкубація яйця для отримання молодняку птиці.

Ціни на яйця в Україні:

10 травня 2022 року Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про те, що ціни на м'ясо та яйця "злетять" у багатьох країнах через війну в Україні

У вересні директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко прогнозував, що через кілька місяців істотно підскочить вартість курячих яєць на полицях магазинів України. "У грудні ми будемо мати максимальну ціну, а ось в січні вона буде знижуватися. Вартість зростає навіть попри попит українців", - зазначив Дорошенко.

10 жовтня 2022 року заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів про те, коли знизяться ціни на яйця в Україні.

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