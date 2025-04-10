Ціни на картоплю в Україні продовжують падати: скільки зараз коштує незамінний овоч

Українські фермери не виключають подальшого здешевлення.

Українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни. На ринку надлишкова пропозиція овоча, тому що більшість місцевих фермерів прагнуть продати наявні запаси, бо якість продукції стрімко погіршуватися.

Аналітики проекту EastFruit повідомили, що оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 13-23 грн/кг ($0,31-0,56/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами операторів оптових компаній, зараз на українському ринку пропонується якісна торішня картопля виробництва Польщі. При цьому ціни на імпортну продукцію перебувають у тому ж діапазоні, що й на місцеву картоплю.

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Наразі картопля в Україні все ж коштує в середньому на 28% дорожче, ніж на початку квітня 2024 року. З огляду на досить великі обсяги продукції на ринку, українські фермери не виключають подальшого здешевлення.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 28,90 грн/кг.

В АТБ картоплю можна купити за 28,89 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 27,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні минулого тижня переважно знижувалися. Другий тиждень поспіль стрімко дешевшає томат. Незважаючи на обмежену пропозицію на ринку, знову почала дешевшати морква. При цьому після тритижневого зростання, почав дешевшати тепличний огірок.

Також слід зазначити, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив українців про можливе подорожчання яєць перед Великоднем.

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